Il futuro di Semplici a Cagliari è un rebus da sciogliere. Giulini pensa a Juric

Come spiegato dallo stesso Leonardo Semplici negli scorsi giorni e in conferenza stampa, la volontà del tecnico è quella di proseguire a Cagliari se i programmi della società collimeranno coi suoi. Un rendez vous atteso per la prossima settimana ma secondo quel che arriva dalla Sardegna, la decisione di Tommaso Giulini deve ancora arrivare e ci sarà solo se, come pensa anche lo stesso tecnico fiorentino, le parti saranno concordi sulle strategie. In caso di fumata nera, per l'eredità, il primo nome che sta rimbalzando sulle frequenze di radiomercato è quello di Ivan Juric dell'Hellas Verona per il quale però al momento è avanti il Torino di Urbano Cairo.