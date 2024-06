Ufficiale Il Genoa cede in Polonia il classe 2003 Buksa: è un nuovo giocatore del Gornik Zabrze

Aleksander Buksa è il nuovo attaccante del Gornik Zabrze, club che milita nella prima divisione del campionato polacco. Il centravanti arriva a titolo definitivo dal Genoa, di seguito il comunicato ufficiale della società che lo ha acquistato:

"Aleksander Buksa è il nuovo attaccante del Górnik! Il 21enne rafforza l'attacco della squadra tricolore! Il polacco si unisce a Roosevelt come trasferimento definitivo dall'italiano FC Genoa. Aleksander Buksa è nato a Cracovia ed è lì che ha iniziato la sua carriera calcistica. Nel 2019 ha lasciato l'Accademia calcistica di Cracovia e si è unito al Wisła. Il fratello del rappresentante polacco Adam Buksa ha fatto il suo debutto nel PKO BP Ekstraklasa all'età di 16 anni alla fine della stagione 2018/2019, e nella competizione successiva ha segnato 4 gol in 21 partite. In totale, ha giocato 38 partite di campionato. Nell'estate del 2021, l'FC Genoa della Serie A italiana si è avvicinato al ricercato 18enne. Il suo debutto è avvenuto rapidamente, già nel secondo turno della stagione 2021/2022. Nella partita contro l'SSC Napoli, Olek Buksa è entrato in campo subito dopo la ripresa insieme a Goran Pandev. Ha avuto l'opportunità di scendere dalla panchina in Serie A altre tre volte, e in 10 partite della Primavera (la base giovanile del campionato italiano), ha segnato 2 gol e realizzato 2 assist. Nella stagione 2022/2023, il Genoa ha deciso di cedere in prestito Buksa al belga OH Leuven. Tuttavia, non ha giocato nella Jupiler Pro League. A livello della 3a lega, nella squadra Under 23, ha segnato 5 gol in 16 partite. Il prestito è terminato nel bel mezzo della competizione e Olek si è unito alla seconda squadra dello Standard Liegi per i successivi sei mesi. Ha giocato 14 partite nella Premier League belga, segnando 4 gol. L'attaccante alto 190 cm ha trascorso la scorsa stagione in prestito al WSG Tirol nella Bundesliga austriaca. In totale, in 31 partite (di cui 13 in prima squadra), ha segnato 3 gol e realizzato 2 assist. Tre anni dopo aver lasciato la Polonia, Aleksander Buksa torna al PKO BP Ekstraklasa e rappresenterà Górnik Zabrze. Vale la pena notare che Olek soddisfa i requisiti del regolamento della Federcalcio polacca per un giocatore giovanile. Il contratto del 21enne durerà fino a giugno 2027".

Lukasz Milik, direttore sportivo del Gornik Zabrze, ha parlato così al sito ufficiale del club polacco: "Olek non può lamentarsi della mancanza di offerte, ma ha deciso di scegliere la nostra offerta e ne siamo molto contenti. Sa che il Górnik è un buon posto per i giovani giocatori. È anche consapevole di quanti di loro sono passati da Roosevelt ai forti campionati europei. Si è trasferito rapidamente all'estero e questa è una grande sfida per ogni calciatore, soprattutto per uno così giovane. Ora ha scelto la strada dello sviluppo. Vogliamo stabilizzare la sua carriera e aiutarlo a rimettersi in carreggiata, perché senza dubbio ha un grande potenziale".