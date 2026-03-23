Il Lecce pensa al futuro: riscattato Luca Dalla Costa dal KAS Eupen, contratto quadriennale
Attraverso il proprio sito ufficiale, il Lecce ha reso noto il riscatto di uno dei punti di forza della formazione Primavera salentina: "Esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Dalla Costa dal KAS Eupen. L’esterno difensivo sinistro belga classe 2007 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030".
Il terzino sinistro belga classe 2007, arrivato al Lecce nell’agosto 2025 dal KAS Eupen e ormai diventato un punto di riferimento della Primavera giallorossa. Alto 184 cm e mancino naturale, si presenta come un esterno difensivo moderno con buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva: possiede una discreta velocità in progressione, un sinistro educato per cross tesi e precisi dal fondo, e una buona capacità di sovrapposizione che gli permette di creare superiorità numerica sulla fascia sinistra.
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