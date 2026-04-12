Il Lecce spreca e si addormenta, Freuler lo punisce: Bologna avanti 1-0 al Dall'Ara
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Il Bologna punisce un Lecce sprecone - con Stulic - e disattento, appena prima della mezz’ora di gioco. È Remo Freuler a sbloccare la partita del Dall’Ara.
Malissimo la difesa giallorossa nell’occasione: il rinvio di testa di Lucumi sembra finire nel nulla, perché la retroguardia del Lecce si ferma, convinta che il gioco si sarebbe fermato per la posizione irregolare di Freuler. Peccato che sul pallone arrivi Orsolini, in gioco: colpo sotto e traversa, a quel punto Freuler può intervenire e battere Falcone in tap-in. 1-0 a Bologna.
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