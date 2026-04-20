Il Lecce trova il pari al 71': Tiago Gabriel anticipa Ndour, Fiorentina raggiunta sull'1-1
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Il Lecce pareggia al 71'. La squadra di Di Francesco ci ha provato per tutto il secondo tempo e alla fine riesce a trovarlo grazie al colpo di testa di Tiago Gabriel, che svetta anticipando Ndour e mette alle spalle di De Gea. Fiorentina raggiunta sull'1-1.
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