Ufficiale L'Inter U23 riparte dalle certezze: rinnovati capitan Prestia e Fiordilino fino al 2028

L'Inter U23 riparte dalle proprie certezze in vista della prossima stagione di Serie C. Il club nerazzurro ha ufficializzato il prolungamento dei contratti di Giuseppe Prestia e Luca Fiordilino fino al 2028, confermando così i due calciatori over che hanno rappresentato colonne portanti della formazione guidata da Stefano Vecchi.

Difensore centrale classe 1993 e palermitano, Prestia ha ricoperto fin dall'inizio il ruolo di leader della retroguardia, indossando anche la fascia di capitano. Nell'ultimo campionato ha totalizzato 30 presenze nel girone A, confermandosi uno dei punti fermi della squadra.

Rinnovo anche per Fiordilino, arrivato da svincolato nell'agosto scorso. Il centrocampista ha chiuso la sua prima stagione in nerazzurro con 34 presenze e 2 reti nel girone A, offrendo un contributo costante nel corso dell'annata.