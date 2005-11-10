Lazio, Cancellieri resta in uscita nonostante lo stop di Isaksen: quattro piste sul mercato
La nuova stagione di Gustav Isaksen inizierà in salita. Dopo la mononucleosi che aveva condizionato la scorsa estate, questa volta l’esterno danese deve fare i conti con la pubalgia. Nonostante il problema fisico e un rientro destinato a slittare, però, la situazione di Matteo Cancellieri non sembra cambiare. L’attaccante continua infatti a essere considerato uno dei possibili giocatori in uscita dalla Lazio.
Come riportato da Il Messaggero, una cessione potrebbe concretizzarsi qualora si verificassero gli incastri giusti nelle prossime settimane.
Olympiakos, Torino e Parma sulle tracce di Cancellieri
Anche il Corriere dello Sport conferma l’interesse di diversi club per l’esterno biancoceleste. Tra le società che avrebbero effettuato dei sondaggi figurano l’Olympiakos, il Torino e il Parma, oltre ad alcune squadre inglesi. Al momento non risultano trattative già avviate, ma il mercato intorno al giocatore resta aperto.
La Lazio valuta le occasioni
La temporanea assenza di Isaksen potrebbe suggerire una permanenza di Cancellieri almeno nella prima parte della preparazione, ma la società sembra comunque pronta ad ascoltare eventuali proposte. Il suo futuro dipenderà dunque dalle offerte che arriveranno e dalle altre operazioni del mercato biancoceleste. La possibilità di un addio resta concreta, anche in un reparto che nelle prossime settimane dovrà fare i conti con qualche assenza.