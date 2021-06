Il Manchester United offre 45 milioni di euro per Romero. L'Atalanta ci pensa

vedi letture

Il Manchester United ha deciso di fare sul serio per il difensore dell'Atalanta Romero ed è pronto a mettere sul tavolo ben 45 milioni di euro per rilevarlo dalla Dea. I nerazzurri stanno valutando la proposta dopo aver riscattato il giocatore dalla Juventus per 16 milioni di euro dopo i 4 pagati l'anno prima tra prestito e bonus. Percassi ci sta pensando perché l'eventuale plusvalenza sarebbe talmente importante da poter permettere al club di evitare la cessione di un altro cardine come Gosens. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.