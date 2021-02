Il migliore a "buttarsi avanti". Jordan Veretout, la storia e i record

Record di gol in Serie A in una stagione, prima rete di testa in Italia, 100% di media al dischetto e primo francese della storia del club a firmare 15 gol (più di un certo Candela). Per Jordan Veretout la doppietta contro l'Udinese è pesantissima perché gli regala numerosi record e la consapevolezza di essere parte integrante della storia della Roma, ma anche il centrocampista più prolifico della Serie A, in media con calciatori del calibro di Gundogan o Bruno Fernandez, tanto per dirne due. "Il mister mi chiede di buttarmi in avanti, oggi l’ho fatto", ha candidamente ammesso il centrocampista francese al termine della gara e non sembra esserci eguali in Italia in questo atteggiamento, sempre più decisivo nel dinamico calcio moderno.