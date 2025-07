Inter, per Taremi valigie pronte: ci sono Fulham e Besiktas, i nerazzurri chiedono 10 milioni

Mehdi Taremi prepara le valigie: mentre l’Inter prepara l’affondo per Ademola Lookman, si incastrano le varie pedine che riguardano il nuovo attacco degli azzurri, come evidenzia la Gazzetta dello Sport.

Perché se per sapere se l’affare tutto nerazzurro sull’asse Milano-Bergamo andrà in porto servirà del tempo, non ci sono dubbi sull’attaccante che ad Appiano dovrà lasciare il posto al nigeriano. Il club, scrive la rosea, ha già fatto sapere a Taremi che le strade si separeranno e l’iraniano ha assicurato che non si arroccherà sui due anni di contratto che ancora lo legano al club nerazzurro, anzi: valuterà con grande disponibilità le proposte che arriveranno, a patto di rimettersi in gioco ancora in Europa.

In Premier League, ad esempio, dove si parla di un interesse del Fulham per lui, ma anche a Istanbul, al Besiktas: i club turchi garantiscono ingaggi ricchi e i 3 milioni netti di stipendio dell’ex centravanti del Porto non sarebbero un problema. Servirà trovare un accordo sul prezzo del cartellino: l’Inter conta di incassare una cifra intorno ai 10 milioni. Sarebbe un’ottima plusvalenza, considerato il fatto che l'ex attaccante del Porto era arrivato da svincolato dodici mesi fa dopo un lungo duello di mercato con il Milan.