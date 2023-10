Il Milan alla caccia di un nove per l'estate: rossoneri innamorati di Zirkzee

Senza l'affondo a Mehdi Taremi il Milan ha posticipato alla prossima estate l'investimento in attacco. I rossoneri, che testeranno ancora Luka Jovic, arrivato a zero dalla Fiorentina sul gong del mercato, sono alla caccia di un profilo importante e giovane e come riportato da Tuttosport, oltre a Jonathan David del Lille i rossoneri seguono con grande attenzione Joshua Zirkzee del Bologna.

L'ex Bayern Monaco è una delle sorprese migliori di questo inizio stagione di Serie A, dove non ha segnato molto ma ha dimostrato di essere cresciuto enormemente, è finito nel mirino dei rossoneri che lo osserveranno da qui a fine stagione, valutando poi l'affondo in estate. Zirkzee è valutato circa 20 milioni dal Bologna, che lo ha acquistato per circa nove milioni dal Bayern, ma il Milan ha ottimi rapporti con il club rossoblù e potrebbe anche sfruttare l'operazione Saelemaekers qualora volesse spingere per il giovane olandese.