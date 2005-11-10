Ufficiale Proia è un nuovo calciatore della Scafatese: colpo di esperienza per i campani

Come avevamo anticipato, l'annuncio era atteso entro la giornata di domani, ma è arrivato adesso: Federico Proia è un nuovo calciatore della neo promossa Scafatese, ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C.

Di seguito, il comunicato dei campani:

"La Scafatese Calcio comunica agli organi di stampa di aver trovato l’accordo per il tesseramento di Federico Proia.

Centrocampista classe 1996, Proia ha conquistato il titolo di campione d’Italia Primavera con il Torino; successivamente ha collezionato la bellezza di 153 presenze e 20 gol in Serie B, condite da ben 4 partecipazioni ai play off, con Cittadella, Vicenza, Brescia, Spal e Ascoli; bottino praticamente identico (153 presenze e 19 reti) anche in Serie C, disputata prima con il Bassano e poi nella seconda esperienza vicentina e nelle ultime due stagioni disputate con la casacca della Casertana, con la quale ha raggiunto anche i play off nello scorso campionato.

Un colpo dalla lunga esperienza che andrà a rimpinguare ulteriormente il settore mediano canarino a disposizione del tecnico Giovanni Ferraro".