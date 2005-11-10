Danilho Doekhi: "Lazio, sono simile a Varane. Per Bonucci posso adattarmi al calcio italiano"

Danilho Doekhi non usa mezzi termini: "Posso far bene da subito alla Lazio. Varane ha un modo di giocare simile al mio".

Danilho Doekhi si è presentato oggi come nuovo giocatore della Lazio e non ha usato mezzi termini per parlare di se stesso e del modo in cui gli piace giocare, paragonandosi a un big del passato: "Direi che Varane ha un modo di giocare simile al mio. Mi piace difendere, tenere la porta inviolata e poi possibilmente fare anche qualche gol".

Come pensa di poter approcciare al calcio italiano?

"Credo di poter far bene da subito alla Lazio e in Serie A. Spesso mi hanno detto che ho doti adatte a questo tipo di campionato, penso di potermi adattare subito. Ho giocato con Bonucci ed è una leggenda, abbiamo parlato tantissimo anche dell'Italia. È stato lui anche a dirmi che potevo adattarmi bene al calcio italiano, mi ha spiegato come si gioca qui ed è stato un piacere rivederlo a Formello".

Diogo Leite ha più volte sfiorato la Lazio. Lei che ci ha giocato insieme, ci ha parlato?

"Sono stato fortunato a non avere mai infortuni, sicuramente ho lavorato al meglio per dormire bene e mangiare bene, così da essere pronto ogni giorno per allenarmi al meglio. Non ho parlato con Diogo Leite della Lazio".

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