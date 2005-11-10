Ufficiale L'Ostiamare si assicura Galastri dal Montevarchi. Ha sottoscritto un contratto triennale

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Ostiamare si dice "lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo dall’Aquila Montevarchi le prestazioni sportive di Francesco Galastri, che ha sottoscritto un contratto triennale con il Club.

Classe 2008, esterno di grande prospettiva, Galastri approda in biancoviola dopo aver già maturato due stagioni di esperienza in Serie D nonostante la giovanissima età. Un percorso che gli è valso anche la convocazione nella Rappresentativa Serie D, ulteriore riconoscimento delle sue qualità tecniche, atletiche e del suo potenziale. Il suo arrivo conferma la volontà dell’Ostiamare di continuare a investire con decisione sui giovani talenti, individuando profili di valore e offrendo loro un contesto ideale in cui crescere, maturare e costruire il proprio futuro calcistico.

La scelta di legare Galastri ai colori biancoviola con un accordo a titolo definitivo e di lunga durata testimonia la fiducia del Club nelle sue qualità e nella possibilità di accompagnarlo in un percorso di sviluppo che possa valorizzarne appieno il talento, contribuendo alla sua crescita sportiva e personale.

Benvenuto, Francesco. Ti auguriamo una stagione ricca di soddisfazioni.

Forza Ostiamare".