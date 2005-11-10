Ufficiale
L'Alcione accoglie Andreassi. Lo scorso anno è stato tra i centrocampisti più di spicco in D
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Alcione Milano si dice lieto "di comunicare di aver tesserato il calciatore Davide Andreassi.
Classe 2005 cresciuto nel Pescara, Davide Andreassi si è imposto nella passata stagione sportiva come uno dei centrocampisti più interessanti della Serie D, mettendo a referto 5 gol e 2 assist alla prima esperienza in prima squadra col Notaresco. Il giovane è stato individuato grazie ad un’attenta attività di scouting, a dimostrazione della sempre più capillare rete costruita dall’Alcione Milano sul territorio nazionale.
Davide va l’in bocca al lupo della società Orange per questa nuova esperienza".
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