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Grande ritorno in casa Latina. Dopo nove anni dall'ultima volta, si rivede Bruscagin

Grande ritorno in casa Latina. Dopo nove anni dall'ultima volta, si rivede Bruscagin TUTTOmercatoWEB
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 16:54Serie C

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Latina Il "comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Matteo Bruscagin, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Per il difensore si tratta di un ritorno in nerazzurro. Bruscagin ha già vestito la maglia del Latina dal 2012 al 2017, collezionando 130 presenze e diventando uno dei protagonisti di alcune delle pagine più importanti della storia recente del club.

Con i colori pontini ha conquistato la promozione in Serie B e la Coppa Italia di Lega Pro, distinguendosi per affidabilità, carattere e grande spirito di appartenenza.

Esperienza, solidità e conoscenza dell’ambiente al servizio della squadra.

La storia continua. Insieme, per difendere ancora questi colori".

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