Il Milan crolla con il 4-3-3, Rabiot: "Non è una questione di modulo, ma di voglia"

Il centrocampista del Milan, Adrien Rabiot,

Come ti

"Ci è mancato ordine in campo. Poi la voglia e la determinazione di andare a fare gol, di centrare l'obiettivo. Ci sono dei momenti di difficoltà, ci sta, dobbiamo stare uniti, lavorare forte e tornare alla vittoria domenica".

La sconfitta con la Lazio può aver mentalmente svuotato i giocatori? Per il fatto che ha allontanato lo Scudetto.

"No, non so se c'entri la sconfitta con la Lazio, ci stanno dei momenti di difficoltà, dobbiamo stare sereni e rimanere compatti. E dobbiamo subito pensare al Verona, siamo in corsa per il nostro obiettivo e quello dobbiamo avere in testa. Rivedremo le cose che non abbiamo fatto bene, non c'è tempo di pensare troppo, il finale di stagione è troppo importante per noi".

Dal 3-5-2 al 4-3-3: il cambiamento ha contribuito al ko?

"Secondo me non c'entra il modulo, magari noi in campo siamo stati più disordinati del solito. Abbiamo subito contropiede sui quali di solito siamo più compatti. È il momento di lavorare per capire come abbiamo fatto quello che dovevamo, ma per me non c'entra il modulo. La questione è la voglia che mettiamo noi giocatori in campo".

Cosa ti fa arrabbiare di più?

"Sono arrabbiato perché io per primo potevo fare molto meglio, so che la squadra mi segue, potevo fare molto meglio. Come squadra anche potevamo fare molto meglio".

Che ne pensi dei fischi a Leao e come lo hai visto?

"Non ne abbiamo parlato, credo sia andato via presto Rafa. Deve stare sereno, ovviamente anche lui poteva dare di più, ma non mi piace che sia stato fischiato lui. È una cosa di squadra. Dobbiamo stare uniti noi, ma anche con i tifosi. Se viene fischiato Leao, è come se venissi fischiato io. Leao lavorando tornerà al meglio".