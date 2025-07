Il Napoli aggiorna sulle condizioni di Olivera. Allenamento differenziato per altri 4

Il Napoli ha completato la seduta pomeridiana agli ordini di Antonio Conte e il club partenopeo ha aggiornato sulle condizioni dei vari calciatori e sul lavoro svolto. Di seguito la nota pubblicata sul sito ufficiale degli azzurri: "Inizia il ritiro di Castel di Sangro. Primo allenamento per i campioni d'Italia allo stadio Patini. Gli azzurri hanno svolto una parte tecnica iniziale e a seguire una partitella. Olivera ha lasciato anzitempo la seduta per un trauma contusivo al polpaccio destro. Buongiorno, Gilmour, McTominay e Politano hanno svolto allenamento differenziato".

C'era stata grande preoccupazione per il terzino uruguaiano, che si era accasciato a terra in seguito a uno scontro aereo con Zambo Anguissa. Il 27enne è stato prontamente curato dallo staff medico, ma è stato costretto a fermarsi e non ha potuto proseguire.

La preparazione da parte del tecnico leccese è molto impegnativa e in tanti hanno bisogno di pause perché i carichi sono davvero importanti. La gestione in questa fase è infatti fondamentale per prevenire infortuni e problemi muscolare, che potrebbero in seguito pregiudicare la presenza di alcuni nei primi impegni della stagione. Il Napoli cercherà di difendere il titolo vinto, con le pretendenti che certo non mancano, a partire da Inter, Juventus e Milan.