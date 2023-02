Il Napoli blinda Kvaratskhelia. Già fissato l'appuntamento per rinnovo e aumento dell'ingaggio

Il Napoli vuole blindare Khvicha Kvaratskhelia. Pronto rinnovo e aumento di stipendio per il talento georgiano, come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Le parti - si legge - hanno concordato che se ne potrà tranquillamente parlare a bocce ferme, dunque a stagione finita. A quel punto si arriverà probabilmente a un raddoppio dello stesso ingaggio, portandolo a 2,5 milioni, e anche a un prolungamento del contratto fino al 2028. E tecnicamente questo sarà possibile dal primo luglio ed è chiaro che il Napoli non si farà scappare l’opportunità di spostare ancora avanti l’accordo.