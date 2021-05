Il Napoli si muove sul mercato: per la mediana c'è Basic, piace anche D'Ambrosio

vedi letture

Il 4-2-3-1, marchio di fabbrica, non si tocca. Serve però modificare qualche pedina nello scacchiere. Il Napoli inizia a muoversi sul mercato per poter accontentare Luciano Spalletti, tanti i nomi sul taccuino in vista della sessione estiva: per la mediana piace Basic, centrocampista centrale del Bordeaux. Non solo, gli azzurri stanno cercando di capire la fattibilità dell'operazione D'Ambrosio. Al momento però si tratta soltanto di una valutazione. A riportarlo è il Corriere dello Sport.