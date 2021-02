Il Parma è in ritiro, Conti: "Un'occasione per conoscerci, non una punizione della società"

Il nel difensore del Parma, Andrea Conti, nella sua conferenza stampa di presentazione, ha parlato anche del ritiro in corso: "Lo vedo come uno stare insieme per conoscerci meglio, non come una punizione. Stiamo sfruttando questi giorni per conoscerci e siamo tutti convinti che sia giusto restare qui e condividere i momenti insieme. Il confronto dopo Napoli? Confronto classico, abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo concesso due gol per errori nostri".