Il progetto Ronaldo è fallito? Vieri: "No, per vincere servono uno squadrone e anche fortuna"

vedi letture

"Il progetto Ronaldo è fallito? No, prendere un giocatore non significa vincere la Champions in automatico: servono uno squadrone e anche fortuna". Così Christian Vieri nella lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: "Con lui c’erano più possibilità, non la certezza di riuscirci: Messi non la vince da sei anni, il City e il Psg non ci sono ancora riusciti".