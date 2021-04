Il rinnovo di Calhanoglu col Milan resta in stallo. Spunta con forza la Juventus

vedi letture

Permane lo stallo per il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan. L'addio ai rossoneri in scadenza è una realtà che si avvicina per il numero 10 di casa rossonera: la priorità del giocatore è stata data totalmente al club allenato da Stefano Pioli ma l'accordo non c'è. Sul giocatore, spiega Sky Sport, c'è l'interesse della Juventus, a seguire ci sono anche Arsenal e Chelsea.