Il successo del Sassuolo, il timbro di De Zerbi: 6 neroverdi all'Europeo, coronamento di un grande ciclo

Sei calciatori del Sassuolo convocati a Euro 2021, di cui 3 Azzurri: record storico per il club neroverde, che si appresta a disputare il nono anno di Serie A consecutivo. E il Sassuolo ha chiuso alla grande il suo ottavo anno in Serie A. Settimo posto pari merito con la Roma (giallorossi avanti per due gol in più nella differenza reti) e qualificazione all'Europa sfiorata. Ora è arrivata la fine di un cerchio. Di un ciclo. Che si è chiuso, anche senza Europa, alla grande. E la ciliegina sulla torta per la società emiliana sono i tanti giocatori convocati nelle rispettive nazionali per i prossimi impegni, siano essi per l'Europeo oppure per dei test amichevoli.

Il Sassuolo è la seconda formazione del nostro campionato ad aver dato più giocatori alla Nazionale di Roberto Mancini. Solo la Juventus, con 4, ha fatto meglio. Sono tre infatti i neroverdi convocati dal Mancio a Euro 2021: Domenico Berardi, Manuel Locatelli e Giacomo Raspadori. Quest'ultimo, sicuramente, il nome nuovo del calcio italiano. Mancini lo ha prestato all'Under 21 e poi lo ha rivoluto fortemente con sé. La conferma di una suggestione, che è diventata via via tentazione e poi scelta definitiva. Domenico Berardi reduce da una straordinaria stagione con 17 reti all'attivo (suo miglior anno) e Manuel Locatelli, anche per lui grande annata, cresciuto tantissimo con Roberto De Zerbi. Tutti e tre devono sicuramente tanto al mister bresciano che è volato in Ucraina.

Ma all'Europeo ci saranno anche, oltre agli ex neroverdi Sensi, Acerbi, Demiral e Pellegrini, anche Kaan Ayhan e Mert Muldur con la Turchia e Lukas Haraslin con la Slovacchia, tre giocatori non titolarissimi (soprattutto Kaan e Lukas, Mert invece ha conteso la maglia da titolare a Toljan). Convocati anche Vlad Chiriches (Romania), Filip Djuricic (Serbia), Jeremie Boga e Hamed Junior Traore (Costa d’Avorio) che con le rispettive Nazionali saranno impegnati in amichevoli internazionali (senza dimenticare i vari giocatori in prestito come Scamacca, Frattesi, Sala e gli altri). Infine il portierino Stefano Turati è stato chiamato in Italia Under 20 per uno stage. Anche Boga deve molto a De Zerbi ed è tornato in Nazionale a 4 anni dall'ultima volta. Insomma, una ciliegina speciale per il Sassuolo che festeggia e raccoglie i frutti della programmazione.