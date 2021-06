Il talento Hincapié fa impazzire mezza Europa: Atletico in vantaggio, ci sono anche 2 club di A

Potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per Piero Hincapié, giovane difensore centrale (19 anni) impegnato in questi giorni con l'Ecuador in Copa America. Il talento del Talleres, che ha già fissato il prezzo a cinque milioni di euro, piace da tempo ad Atletico Madrid e Newcastle, ma sulle sue tracce ci sarebbero anche Milan, Newcastle, PSG, Roma, Lens, Bayern e Celtic. Il club argentino detiene però solo il 50% del suo cartellino, e questo potrebbe portare a un esborso totale di 10 milioni per chi vorrà acquistarlo. Lo riporta estadiodeportivo