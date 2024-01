Il tifoso interista Mentana: "Una squadra favorita dal VAR non riceve rigore contro al 99'"

Anche il giornalista e tifoso interista Enrico Mentana commenta l'episodio arbitrale di Inter-Verona che ha infuocato le ultime 24 ore dal suo profilo Instagram:

"Si poteva fischiare un fallo, oppure no. Ma da questa prospettiva la cosa si ridimensiona molto. Di certo a una squadra "benvoluta" dal Var (come leggo da molte parti) non viene dato un rigore contro al 99esimo proprio per decisione del Var. Aspettiamo le registrazioni (e soprattutto le immagini) di Open Var su Dazn, che per il bene di tutti andrebbero anticipate a domani", le parole del direttore del TG La7.