Il tifoso juventino Ramazzotti: "Spalletti sta facendo un miracolo. Spero che Vlahovic rinnovi"

Eros Ramazzotti e la Juventus, un amore che mai finirà. Il noto cantautore ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della formazione bianconera per cui fa il tifo da sapere: "Conosco Luciano da quando allenava lo Zenit San Pietroburgo e - ha esordito - veniva ai miei concerti in Russia. Ogni tanto ci sentiamo. Sta facendo un miracolo, non dimenticatevi come si era persa la Juventus a ottobre quando è arrivato lui. Adesso la squadra ha la sua personalità, però la strada è ancora lunga".

Il cantante romano ha poi parlato del reparto offensivo bianconero con Vlahovic, Openda e David sottolineando di puntare tutta la vita sul serbo. "Spero che il rinnovo vada a buon fine - ha proseguito -. Degli altri non parlo: mi limito a dire che ci sono giocatori che si inseriscono subito e altri che non si adattano mai alla Serie A".

Infine un commento sulle voci di mercato che vorrebbero la Juventus interessata a Robert Lewandowski: "Ho sentito che il grande Trezeguet, lui sì un vero bomber, ha consigliato Lewandowski a zero - ha concluso Ramazzotti -. Il polacco è il miglior nove insieme a Kane del Bayern, ma andrebbe costruita una squadra che giochi per lui".