TMW Il Torino è salvo, Kulenovic e Simeone riscattati. Ora Zapata dovrà decidere cosa fare

Il Torino è ufficialmente salvo dopo i risultati maturati nella giornata di ieri, dopo il 2-2 conquistato in rimonta contro l'Inter. La squadra granata è infatti 13esima in classifica a +13 punti sulla Cremonese terzultima, un distacco accumulato soprattutto con l'arrivo di Roberto D'Aversa. Il cambio di allenatore dopo 26 partite di campionato ha infatti giovato al Toro che nelle ultime otto gare ha conquistato quattordici punti. Dieci in più dei grigiorossi e del Cagliari. Nove in più del Lecce.

La matematica permanenza in Serie A porta in dote per il club del presidente Cairo anche un paio di obblighi di riscatto. Stamattina vi abbiamo rivelato quello del centrocampista inglese classe 2001 Tino Anjorin con l'Empoli che incassa 4.5 milioni di euro. All'acquisto del calciatore cresciuto nel vivaio del Chelsea va aggiunto però anche quello dell'attaccante croato Sandro Kulenovic. Classe '99, arrivato il 31 gennaio dalla Dinamo, il centravanti di Zagabria che nel corso della sua carriera è brevemente transitato anche dal settore giovanile della Juventus è ancora alla ricerca del suo primo gol in Serie A. Fin qui in maglia granata dieci presenze in campionato senza mai andare a segno, una sola rete in Coppa Italia nella partita persa contro l'Inter.

Il riscatto però era legato solo alla salvezza ed ecco perché, dopo ieri, è certo che il Torino dovrà versare nelle casse della Dinamo Zagabria tre milioni di euro oltre ai 500mila euro già pagati a gennaio. Per il giocatore, contratto fino al 30 giugno 2029.

Per quanto riguarda Giovanni Simeone l'obbligo di riscatto era invece scattato a febbraio. Ieri il centravanti sudamericano grazie al gol contro l'Inter ha raggiunto la doppia cifra nella classifica marcatori. "Ora non penso al mio futuro", ha detto. Ma un eventuale addio appare oggi decisamente complicato, partirà solo dinanzi a una grande offerta visti gli altri due anni di contratto più una ulteriore opzione.

Discorso diverso per Duvan Zapata, attaccante 35enne alle prese con una stagione travagliata: tre gol in 25 partite è rendimento non all'altezza della sua carriera e a un anno dalla scadenza del contratto non è escluso un suo addio. "Vedremo cosa accadrà, in questo momento non lo so nemmeno io", ha detto il calciatore colombiano la scorsa settimana.