Il Torino pensa alla prossima stagione: obiettivo Juric in caso di salvezza

Stagione da dimenticare per il Torino, ma il club sta già pensando al futuro. In caso di salvezza, come riportato da Sky Sport, i granata tenteranno l'assalto a Ivan Juric, attuale tecnico del Verona. Il tutto però dipenderà dalla permanenza nella massima serie: la sfida con la Lazio e lo scontro diretto con il Benevento tracceranno la linea, ma la dirigenza ha iniziato a muovere i primi passi in vista del futuro.