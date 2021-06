Il Tottenham pronto a parlare ancora portoghese? Forcing per Fonseca, i dettagli

Paulo Fonseca potrebbe scambiarsi panchina con Jose Mourinho. Già perché se lo Special One è il nuovo tecnico della Roma, l'ex Shakhtar è adesso a sorpresa un indiziato forte per quella degli Spurs. Indicativa la presenza del designato futuro ds Fabio Paratici in queste ore a Milano. Quel che filtra è che i contatti per Fonseca siano a buon punto e che le basi per un contratto biennale siano già state messe. Niente di ancora chiuso ma Fonseca è in pole per il Tottenham. Di Paratici.