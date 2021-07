Ilicic-Milan, una soluzione del possibile affare potrebbe essere trovata solo ad agosto

Nei mesi scorsi Josip Ilicic ha fatto intendere all’Atalanta che avrebbe gradito cambiare aria, ammiccando soprattutto al Milan. Solo che il reciproco corteggiamento con i rossoneri - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non si è mai trasformato in vere e proprie effusioni e ora si è persino raffreddato, almeno per quanto riguarda la società di via Aldo Rossi. Lo sloveno, si legge, si sta allenando a Zingonia, consapevole che il suo futuro sarà altrove. È possibile che una soluzione si trovi solo ad agosto. Magari in prestito, magari proprio al Milan o in un altro club italiano.