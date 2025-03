Immobile ammette: "La Lazio mi manca. Mi rivedo in Francesco Pio Esposito"

Ciro Immobile ieri è tornato in Italia per inaugurare l'Immobile Academy, nuovo progetto dell'attaccante a Torre annunziata. Intercettato dalla redazione di Chiamarsi Bomber, l'ex centravanti della Nazionale ed capitano della Lazio ha parlato di diversi argomenti, tra i quali i nuovi attaccanti azzurri Kean e Retegui: "Mi piacciono molto, sono due giocatori diversi e importanti per questa Nazionale. Un mio ritorno? Realisticamente non ci spero più. La Lazio? Mi manca". Infine risponde alle 10 domande secche:

Il difensore più forte che hai affrontato? "Chiellini".

Se potessi tornare indietro cambieresti qualcosa? "No niente".

Il tuo gol più bello? "Il gol di tacco in Cagliari Lazio".

Il giocatore più sottovalutato con cui hai giocato? "Un nome che in pochi conoscono: Ravel Morrison, un fenomeno".

Se non avessi fatto il calciatore cosa avresti fatto? "Il benzinaio".

2 contro 2 scegli un partner? "Donnarumma, quando gli segnano?"

In chi ti rivedi? "Francesco Pio Esposito dello Spezia".

Ti sei mai preso al Fantacalcio? "No mai".

CR7 o Messi? "Messi".

Il miglior allenatore che hai avuto? "Zeman".

"Un progetto speciale - scrive il giocatore attualmente impegnato con la maglia del Besiktas nel campionato turco - che offre ai bambini e alle bambine la possibilità di sognare attraverso i valori dello sport". "Quando ero piccolo giocare a calcio mi ha aiutato ad avere un futuro - sottolinea sui suoi profili social Immobile -. Ed è quello che con questa Academy mi auguro per i nostri ragazzi. Lo sport ti insegna valori importanti che si possono applicare nella vita di tutti i giorni per diventare persone migliori. Non so dove sarei adesso se non avessi avuto l'opportunità di calciare un pallone da bambino".