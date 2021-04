Immobile da record: 150 gol in A in meno di 9 anni, solo 4 calciatori hanno fatto prima

vedi letture

La Lazio domina e chiude il primo tempo contro il Benevento avanti 3-1. La bella notizia è che dopo 70 giorni di astinenza si è sbloccato Ciro Immobile, che con la rete del temporaneo 2-0 sale raggiunge il traguardo delle 150 reti in Serie A. Come riporta Opta, il bomber di Torre Annunziata entra in un club speciale composto da nomi altisonanti. La rete numero 150 arriva a 8 anni e 235 giorni di distanza dalla sua prima marcatura, solo quattro calciatori hanno impiegato meno tempo per raggiungere questa cifra. E che calciatori: Nordahl, Meazza, Nyers e Signori.



