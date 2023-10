Immobile: "Lazio per sempre? Non so che accadrà a gennaio o giugno. Vedremo"

Lunga intervista concessa al Messaggero da parte del bomber e capitano della Lazio Ciro Immobile, che si è sfogato dopo le tante critiche ricevute nelle ultime settimane: "Non è il mio anno più difficile di sempre. Il primo anno forse è stato il più complicato perché il mio popolo doveva imparare a conoscermi e diceva di tutto. Ora c'è solo una piccola parte della gente, che non so nemmeno se definire veri tifosi della Lazio, che mi contesta. Non credo che il vero laziale possa dirmi qualcosa, non ci credo. È solo una questione di tempo e farò ricredere anche il più scettico".

Il titolo dell'intervista può essere "Lazio per sempre"?

"No, perché poi la gente si fermerebbe solo al titolo, mentre io non so cosa succederà a gennaio o giugno. Non ho mai avuto paura di mettermi in discussione, né quando sono andato all'estero né quando sono tornato qui. Vedremo", spiega Immobile.