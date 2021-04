Immobile tra record e... Fantacalcio? "Ho parlato con Depaoli... E' felice se gli tolgono l'autogol"

A Sky Sport, Ciro Immobile ha parlato dopo il successo dei suoi contro il Benevento. "Primo gol? Speriamo che venga premiata la fase offensiva. Ho parlato con Depaoli e mi ha detto che anche lui è felice se gli cancellano l'autogol. Forza di gruppo?Abbiamo fatto un grande lavoro negli ultimi mesi. Non molliamo mai e non lo faremo fino a che la matematica non ci condanna. Le vittorie all'ultimo minuto non arrivano per caso. Siamo pronti a lottare fino alla fine. Quanto mi è mancato il gol? So che la squadra ha bisogno dei miei gol. Il rigore lasciato a Correa dimostra che vivo per il gol ma non ne faccio un’ossessione".