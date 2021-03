In estate sarà battaglia per Haaland. Real e Barcellona pronte a sfidare i due club di Manchester

In estate le big del calcio europeo si sfideranno per Erling Haaland, nuova stella mondiale che sta dimostrando tutto il suo valore con la maglia del Borussia Dortmund. "10 squadre al massimo possno permettersi Haaland", aveva tempo qualche tempo fa il procuratore del norvegese, Mino Raiola. Fra queste ci sono sicuramente Real Madrid e Barcellona, anche se i due club spagnoli navigano in acque difficili, economicamente parlando. Tuttavia, secondo quando riportato da AS, Blancos e Blaugrana in estate daranno battaglia ai due club di Manchester e al Chelsea per la nuova stella del calcio mondiale.