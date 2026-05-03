Inchiesta arbitri, l'ex designatore Paolo Bergamo sicuro: "Rocchi non doveva dimettersi"

Per parlare della vicenda arbitri, ai microfoni de La Nazione, è intervenuto il designatore a tempi di Calciopoli Paolo Bergamo. Queste le sue parole: "Se Rocchi è convinto della bontà del suo operato doveva finire il campionato da designatore difendendosi in tutte le sedi. Io nei mesi di Calciopoli avevo già dato le dimissioni, precisamente a fine 2005, perché Blatter mi affidò la selezione degli arbitri del Mondiale di Germania. Poi scoppiò un caso in cui gli accusati non si sono potuti difendere a livello sportivo".

Che idea si è fatto di questa vicenda?

"Allo stato attuale per me non si configurano illeciti anche se le parole del pm di Milano titolare dell’inchiesta sono pesanti. Se è un concorso in frode sportiva chi ne faceva parte? A San Siro Rocchi si incontra con chi? Il designatore, se è vero quello che si ipotizza, non può aver fatto tutto da solo".

Come pensa finirà questa inchiesta?

"Questo non lo so perché non conosciamo il valore del materiale in possesso del Pm. Il fascicolo poi sarà vagliato a livello sportivo. Io voglio specificare che nel 2006 non ci furono partite con illeciti e neanche arbitri corrotti".