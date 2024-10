Inchiesta ultras: da domani alcuni tesserati dei club saranno ascoltati dai pm

L'inchiesta riguardante gli ultras di Inter e Milan venuta a galla nei giorni scorsi va avanti nel suo percorso. E nella giornata di domani, scrive la Gazzetta dello Sport, i pm dovrebbero iniziare ad ascoltare alcune delle persone informate sui fatti: si tratta di tesserati dei due club, non indagati ma chiamati appunto a rispondere.

Approfittando della sosta del campionato, si legge sul quotidiano, si dovrebbe partire dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi che, intercettazioni alla mano, era stato contattato dall'oramai ex capo della Curva Nord Marco Ferdico in merito ai biglietti per la finale di Champions giocata a Istanbul. Entro la fine della settimana poi, prosegue il quotidiano, sarà ascoltato anche il vicepresidente Javier Zanetti.

Poi ci sarà spazio anche per il capitano del Milan Davide Calabria, il quale era stato fotografato in un incontro l'8 febbraio 2023 a Cologno Monzese con uno dei capi della Curva Sud, Luca Lucci. Successivamente potrebbero essere ascoltati anche Milan Skriniar e Marco Materazzi, così come Hakan Calhanoglu che dalle intercettazioni pare abbia incontrato in passato lo stesso Ferdico.