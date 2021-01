Inizia l'avventura di Diallo allo United: a breve a Manchester. L'Atalanta dovrà chiedere il prestito

Amad Diallo è partito questa mattina per Manchester e oggi inizierà ufficialmente la sua avventura allo United. Acquistato l'estate scorsa e lasciato in prestito all'Atalanta per la prima parte della stagione adesso è giunto il momento di vestire la maglia dei Red Devils per il giovane ivoriano classe 2002, ma Gian Piero Gasperini spera di poterlo avere con sé fino al termine del campionato, come annunciato nei giorni scorsi.

La richiesta - Difficile però, a detta di Solskjaer, che lo stesso Manchester United voglia privarsi di lui, anche se nelle prossime ore è probabile che l'Atalanta possa chiedere un nuovo prestito. Per il momento Diallo è in viaggio verso l'Inghilterra, come si può vedere dalla sua storia sul proprio profilo Instagram, e nelle prossime ore tutto sarà più chiaro su quello che sarà il suo futuro fino a giugno.