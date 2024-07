TMW Inserimento su Buongiorno, è tutto vero. L'Inter ha chiesto a Riso di aspettare, palla al giocatore

Rischio beffa per il Napoli? Stando a quanto raccolto da TMW nelle ultime ore la possibilità è concreta: l'Inter ha incontrato il suo agente Beppe Risso per chiudere l'operazione Oristanio al Venezia e nell'ambito dei colloqui il discorso è caduto anche su Alessandro Buongiorno, vicecapitano del Torino e pezzo pregiato del mercato estivo.

I nerazzurri hanno chiesto informazioni per il difensore, ma hanno bisogno di tempo, perché i 35 milioni offerti dal Napoli al momento non sono certo pareggiabili: i nerazzurri hanno bisogno di vendere prima di buttarsi su un nuovo rinforzo difensivo. Questa sera il centrale azzurro si confronterà con il suo agente Giuseppe Riso per decidere se aspettare i nerazzurri o accettare subito il Napoli: a decidere sarà quindi il giocatore.

Queste le parole dell'agente al termine dell'incontro avvenuto oggi in sede nerazzurra: "Ne abbiamo parlato anche con l'Inter, due battute, un po' di chiacchiere..., Frattesi? Sì, ma rimane, certo. Ma oggi abbiam parlato di altre cose. Forse mezza battuta su Buongiorno l'abbiam messa in piedi".

Il grave infortunio di Buchanan costringe i nerazzurri ad andare sul mercato per cercare un'alternativa: si attende un confronto con Inzaghi, ma in caso di ok la dirigenza prenderebbe un braccetto di sinistra tornando a considerare Carlos Augusto come quinto a centrocampo. Altrimenti si valuterà profili di esterni.