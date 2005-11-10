Inter, l'agente di Esposito: "Vuole restare, il rinnovo si chiuderà senza alcun dubbio"

Pio Esposito continuerà la propria avventura all’Inter. L’agente Giuffredi conferma i colloqui per il rinnovo e l’adeguamento dell’ingaggio.

Francesco Pio Esposito è destinato a rimanere all’Inter. Dopo una stagione positiva, nella quale ha contribuito alla conquista dello Scudetto e della Coppa Italia, il giovane centravanti è pronto a consolidare il proprio ruolo all’interno del progetto nerazzurro. A confermare la volontà comune di proseguire insieme è stato il suo agente Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Sportitalia.

"Pio vuole rimanere all’Inter"

"Pio rimane all’Inter, vuole rimanere all’Inter, vogliamo tutti che rimanga all’Inter e l’Inter vuole che rimanga", ha spiegato il procuratore, escludendo scenari legati a una possibile cessione. L’attaccante ha conquistato la fiducia della società attraverso la crescita mostrata durante la stagione, la disponibilità nei confronti dello staff tecnico e il contributo fornito nei momenti decisivi. La scelta di trattenerlo a Milano e inserirlo stabilmente nella rosa della prima squadra si è quindi rivelata vincente.

Trattativa serena per l’adeguamento

Inter ed entourage stanno lavorando a un nuovo accordo che dovrebbe prevedere anche un adeguamento dell’ingaggio. "Si sono resi tutti disponibili a trattare il rinnovo. Ne stiamo parlando con grande serenità perché c’è un club molto serio dall’altra parte", ha aggiunto Giuffredi. Non emergono particolari ostacoli nella trattativa. Le parti dovranno soltanto definire gli ultimi dettagli e rispettare i normali tempi tecnici della negoziazione. Il procuratore ha concluso manifestando grande fiducia sull’esito dei colloqui: "Nei tempi dovuti si chiuderà il rinnovo di Pio, senza nessun dubbio".