Inter, Akanji: "Occhio agli attaccante del Brugge. Sto bene, non vedo l'ora di ritrovare Sommer"

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della gara contro il Brugge in Champions League, con i nerazzurri che andranno a caccia del primo successo dopo la sconfitta all'esordio al Bernabeu contro il Real Madrid: "Sto bene. Abbiamo fatto una buona partita nel weekend e dopo il ko nella prima partita abbiamo adesso la possibilità di vincere di fronte ai nostri tifosi".

Cosa pensa del Brugge?

"Se guardiamo la squadra vediamo che sono un'ottima squadra, dovremo stare attenti ma davanti ai nostri tifosi daremo il massimo".

Ha sentito Sommer, che domani tornerà ad affrontare dopo il passato insieme anche in Nazionale?

"Sì, ci ho parlato due giorni fa. Non vedo l'ora di ritrovarlo perché in Nazionale non viene più dopo il ritiro del 2024".

Tresoldi e non solo, il Brugge ha tanti buoni giocatori.

"Non abbiamo ancora analizzato a pieno, dobbiamo capire cosa abbiamo fatto bene e meno bene con il Parma e preparare la partita di domani. Non dobbiamo lasciare spazio ai loro attaccanti, visto che sono molto forti".

Stagione dopo stagione ci sono sempre più partite, cosa ne pensa?

"Diventa più complicato ogni anno, visto che ci sono tante partite. La pausa non è così lunga, abbiamo solo tre settimane di vacanza e 49 di calcio. Siamo andati bene in questo inizio di stagione, sono abituato a giuocare a questi livelli".

Qual è il vostro obiettivo in Champions?

"Difficile da dire, è troppo presto. Adesso è importante entrare tra le prime otto per evitare in playoff e concentrarci solo sulla Serie A. Poi dipenderà da chi affronteremo ma per il momento l'unico obiettivo è quello di arrivare tra le prime otto".