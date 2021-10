Inter al lavoro per il rinnovo di Brozovic. Distanza tra le parti, il centrocampista chiede 6 milioni

La priorità dell'Inter resta il rinnovo di Marcelo Brozovic. Nelle prossime settimane - come riportato da L'Interista.it - ci sarà un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l'entourage del calciatore per trovare un accordo. Al momento però c'è distanza tra le parti: il croato chiede 6 milioni di euro all'anno, la società di Viale della Liberazione non vuole andare oltre ai 5 milioni più bonus. Resta da capire se ci sarà la volontà da parte del giocatore di abbassare le proprie richieste in modo da trovare la quadratura del cerchio prima della scadenza dell'attuale accordo.