Inter alla serba: torna Aleksandar Stankovic, forse anche Filip e c'è la strada spianata per Kostov

Tuttosport parla oggi del futuro della rosa nerazzurra, che a giugno è destinata a ringiovanirsi grazie al mercato. Sulla falsariga di quanto accaduto con Pio Esposito, a luglio tornerà alla base Aleksandar Stankovic (2005), per cui verrà utilizzata la recompra da 23 milioni per riprenderlo dal Club Bruges; mentre sono in corso ragionamenti sul fratello Filip (2002), ceduto al Venezia mantenendo il 50% della futura rivendita — quindi l’Inter lo pagherebbe la metà di quanto richiesto dai veneti — e candidato al possibile ruolo di vice.

Continua la caccia al talentuoso Kostov

E in Serbia si parla anche di un altro possibile colpo di prospettiva, con un investimento ben più pesante. L'Inter infatti è segnalata da mesi fra le squadre più attive su Vasilije Kostov, 17 anni, trequartista titolare della Stella Rossa con cui ha collezionato 13 gol e 7 assist in 37 presenze. A ottobre ha pure esordito nella nazionale maggiore serba (a marzo è stato convocato ma è rimasto in panchina nelle due amichevoli disputate contro Spagna e Arabia Saudita).

Per i nerazzurri strada spianata: l'agente è il fratello di Kolarov

L'Inter c'è e conta su due sponsor niente male: Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, e Nikola Kolarov, suo agente e fratello maggiore di Aleksandar, vice di Chivu.