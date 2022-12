Inter, Antonello: "Il nuovo San Siro come la Premier. Senza l'ok del Comune andremo altrove"

Il CEO Corporate dell'Inter Alessandro Antonello ha parlato a Sky Sport a margine della festa di Natale del club nerazzurro: "Stasera c'è entusiasmo e voglia di stare insieme dopo tre anni difficili a causa del Covid. Adesso rinizia il campionato e ci auguriamo che come detto al mister ci sia l'entusiasmo da parte dei ragazzi per raggiungere traguardi sportivi. Poi la società sta lavorando per dare stabilità e crescita in un momento difficile per tutti con l'energia che ci contraddistingue e con l'ambizioni di raggiungere traguardi importanti".

Il nuovo stadio di Milano?

"Ho avuto la possibilità di essere a Doha per visitare due quarti di finale in impianti all'avanguardia e penso che l'esempio dato dal Qatar, con impianti che possono garantire un'esperienza diversa, siano da perseguire anche per Milano e per il club. Ci auguriamo di poter procedere secondo le linee del comune costruendo il nuovo San Siro a Milano".

L'obiettivo è seguire le linee guida degli stadi di Premier League?

"Il nostro benchmark è quello di avere stadi moderni come quelli di Premier League e come quello del Tottenham in particolare. Giovedì ci sarà un passaggio politico con l'indirizzo del consiglio comunque in seguito al dibattito pubblico. Se ci fossero indicazioni contrarie alla costruzione del nuovo San Siro in quella zona, metteremmo in pratica il piano B che punta alla costruzione di un nuovo impianto da un'altra parte. Esistono da sempre soluzioni secondarie, abbiamo identificato alcune aree. Appena avremo chiaro il destino del nuovo stadio a San Siro saremo in grado eventualmente di mettere in pratica il piano B altrove".