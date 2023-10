Inter, Ausilio: "Broja non ci interessa. Asllani? Ceduto Brozovic per creargli più spazio"

Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, ospite d'eccezione dell'evento di consegna dei diplomi ai partecipanti al corso da direttore sportivo della Federazione Calcistica Albanese, ha smentito l'interesse per Armando Broja: "No, mi dispiace, ma non è vero, perché siamo contenti degli attaccanti che abbiamo. Conosco Broja e so che sta recuperando da un grave infortunio e che ha anche segnato un gol. Spero per voi che a partire da giovedì sarà importante per la Nazionale. Ma all'Inter non c'è alcuna possibilità", le parole raccolte da sport.rtsh.al.

Su Kristjan Asllani: "È stato preso perché lo consideriamo importante per l'Inter, anche se molto giovane e con poca esperienza. Come tutti i giovani di cui ha bisogno tempo. Crediamo in lui, anche l'allenatore. Nell'ultimo mercato abbiamo fatto uscire Brozovic per creargli più spazio. In quella posizione abbiamo anche Calhanoglu. Sta giocando, l'esperienza con la Nazionale lo renderà più forte. Crediamo molto in lui".