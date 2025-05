Inter-Barcellona e il possibile spauracchio rigori: ecco come si presentano le due squadre

Il possibile epilogo ai rigori rende Inter-Barcellona una semifinale carica di tensione e strategia. Inzaghi ha definito il match una “finale in casa”, da vincere anche ai supplementari o dal dischetto, ricordando l’equilibrio del 3-3 dell’andata.

Entrambe le squadre vantano rigoristi esperti: Calhanoglu per l’Inter (48 reti su 54 tentativi, 23 su 24 con i nerazzurri), Lewandowski per il Barça (88 gol su 98 rigori), tornato disponibile anche se partirà dalla panchina. Sommer, portiere dell’Inter, studia i tiratori ma a Madrid ha parato un solo rigore su cinque.

Oltre ai due specialisti, ci sono altri nomi da tenere d’occhio: per l’Inter, Acerbi, Barella (ex tiratore ai tempi del Cagliari), Zielinski (preciso contro la Juve, meno a Rotterdam), e Taremi, poco incisivo in campo ma affidabile dal dischetto. In casa Barça, Raphinha (13 su 14), Dani Olmo (già a segno contro Sommer con la Spagna), Pedri e De Jong potrebbero essere chiamati a tirare. Flick, tecnico blaugrana, potrebbe inserire a gara in corso anche Gavi e Fermín, aggiungendo opzioni in caso di rigori. La personalità e l’esperienza saranno decisive quanto la tecnica: tra i pali e dagli undici metri, ogni dettaglio potrà fare la differenza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.