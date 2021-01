Inter, Bastoni: "Vittoria fondamentale perché la Juve è sempre la favorita. Oggi tutti sul pezzo"

Un assist da centrocampista, più che da difensore centrale. Alessandro Bastoni ha di che essere felice al termine della sfida contro la Juventus, che ha visto l'Inter avere la meglio col risultato di 2-0. Il difensore nerazzurro a fine partita è intervenuto al microfono di Inter Tv.

Cosa danno questi tre punti?

"Sicuramente sono fondamentali in primis per la classifica perché teniamo dietro una grande squadra come la Juventus, che per me è la favorita. A livello di morale e consapevolezze ci danno tanto, l'anno scorso ci siamo andati vicini ma negli scontri diretti non siamo riusciti a portarla a casa. Stasera abbiamo dato grande prova di essere una grande squadra".

Come hai visto questa partita dal campo?

"Le sensazioni sono certamente positive perché sappiamo anche noi di aver fatto una grande partita e siamo stati concentrati per novanta minuti. Anche quando hanno inserito Kulusevski, Bernardeschi e McKennie ed erano molto offensivi siamo stati molto concentrati facendo una gran partita".

Quel passaggio a Barella fantastico, come lo hai fatto?

"Meno male che sono scivolato (ride, ndr). Scherzi a parte, il passaggio lungo con l'inserimento di Barella è una cosa che proviamo da tempo anche in allenamento, a volte riesce a volte no, oggi per fortuna è andata bene. Bravo anche Barella".

Avete chiuso il match con un clean sheet, non accadeva da dicembre.

"Quando stiamo concentrati, sul pezzo e compatti, e oggi lo eravamo tutti, facciamo grandi partite. Oggi siamo stati tutti in palla e abbiamo fatto una gran prestazione. Con questa vittoria siamo consapevoli su ciò che potremo fare da qui in poi".