Inter-Bayern Monaco, Inzaghi ha deciso: in porta giocherà Onana

A poche ore dal fischio d’inizio della gara tra Inter e Bayern Monaco, Simone Inzaghi ha sciolto i dubbi: salvo nuove e a questo punto clamorose sorprese, il titolare della porta nerazzurra sarà Andrè Onana. Esordio col botto per il portiere camerunese arrivato da svincolato dopo gli anni all’Ajax e fin qui fermo a zero minuti in gare ufficiali.

Barella e De Vrij out. Mature le scelte anche sugli altri reparti, con due esclusioni eccellenti. Quella del centrocampista era già preventivata: in mediana ci saranno Mkhitaryan e Calhanoglu con Brozovic regista, Dumfries e Gosens sulle fasce. In difesa, turno di riposo per De Vrij: da centrale agirà Skriniar, con Darmian e Bastoni come braccetti. Dzeko-Lautaro in attacco.