Inter, Bellerin resta tra i primi nomi per la fascia destra. Alternativa Hateboer

vedi letture

L'Inter è ancora alla ricerca di un sostituto di Achraf Hakimi e continua a lavorare per Hector Bellerin. L'esterno destro dell'Arsenal interessa molto alla società nerazzurra (possibile operazione in prestito con diritto di riscatto) e i prossimi contatti tra le due parti - sottolinea Sky Sport - saranno decisivi per capire se si potrà sbloccare la situazione inerente allo spagnolo. Un altro nome che piace è sempre quello di Hans Hateboer dell'Atalanta, ma per lui ancora non è stata avviata alcuna trattativa.